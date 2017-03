Vanden Borre: "Keuze van het hart, want kon naar exotischere oorden en zelfs aanbiedingen uit... België"

Gisteren arriveerde Anthony Vanden Borre onder een ware volkstoeloop in Lubumbashi. Uren duurde het voor hij zijn hotel kon bereiken. Ondanks de regen bleef hij glimlachen, vooral toen de supporters de naam van zijn moeder begonnen scanderen.

Vanden Borre jongleerde wat met een bal en had ook al enkele woorden voor de fans. "Zelfs in Europa zijn er niet veel spelers die zo'n ontvangst krijgen. Dit beeld had ik niet voor ogen voor ik aanwam. Dit geeft me wel nog meer zin om alles te geven", aldus de 29-jarige verdediger.

En Vanden Borre had nog meer woorden in petto die wel goed zullen gevallen zijn. "Ik ben gekomen om titels te winnen met TP Mazembe. Ik heb een keuze van het hart gemaakt, ondanks veel sollicitaties uit exotische landen en zelfs uit België."