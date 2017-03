Louis Verstraete in de basis bij Gent, Stuivenberg kiest voor zelfde elf

Foto: © photonews

Vanavond krijgen we toch iets speciaals voorgeschoteld in de Ghelamco Arena. Met AA Gent en KRC Genk staan twee Belgische ploegen in Europa tegenover elkaar. De laatste keer dat dat gebeurde, was tussen KV Mechelen en Anderlecht.

Bij AA Gent was Hein Vanhaezebrouck gisteren aangenaam verrast. "Ik ben blij dat ik iemand van UEFA zie", lachte hij op de persconferentie. "Het is toch anders, we hebben een ander gevoel. We zien de gekende gezichten in de perszaal. Jullie zijn er altijd bij, maar meestal zitten er ook wat nieuwe gezichten in de zaal, dat is nu niet het geval."

Bij Gent waren er echter nog steeds zorgen om heel wat sterkhouders. Milicevic en Neto komen al zeker niet in actie, voor Moses Simon, Brecht Dejaegere en Nana Asare wordt het wachten tot aan de opwarming voor uitsluitsel.

Bij Genk heel wat minder zorgen. Het enige twijfelgeval, Leandro Trossard, is helemaal fit. "Hij trainde alles mee en is dus inzetbaar", aldus coach Albert Stuivenberg woensdag. "Iedereen is fit om donderdag in Gent in de basis te starten. Of ze dat daarna zondag opnieuw kunnen, is af te wachten."

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%!

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.