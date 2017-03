Vrouwenvoetbal floreert ... zelfs op Malta!

Foto: © Leo Stolck

Niet alleen in België wordt er in het vrouwenvoetbal flink geïnvesteerd. Ook in andere landen is dat het verhaal. Zelfs op Malta begint het te floreren. "Met dank aan de UEFA."

De secretaris-generaal van de Maltese voetbalfederatie is duidelijk: "De steun van de UEFA was cruciaal", klinkt het op de webstek van de Europese voetbalbond.

De Maltese bond kreeg via het HatTrick-programma fondsen om als voetbalnatie sterker te worden. Daarbij gaan ze ook aan de slag met footfestivals voor speelsters tot onder de 13 jaar, net zoals de UEFA dat voor vele andere landen deed.

"Dit is bijzonder positief voor ons imag", aldus Checuti. "Ons voetbal moet veel toegankelijker worden en dus ook zeker voor meisjes. We doen ons uiterste best en het gaat steeds beter."