Waarom Anderlecht twijfelt bij Bruno: duur én moet nog overtuigen

Anderlecht is bezig met zijn huurlingen langer aan zich te binden. Uros Spajic en Lukasz Teodorczyk zullen waarschijnlijk wel blijven. Opvallend is wel dat er nog niet met RB Leipzig onderhandeld wordt over Massimo Bruno.

En dat is niet enkel omdat zijn statistieken tot dusver nog niet overtuigend waren. Een extra Belg voor volgend seizoen zou immers bijzonder welkom zijn. Bruno verzamelde tot nu toe 1.029 minuten in de competitie en was daarin goed voor twee goals en vier assists. In de Europa League scoorde hij ook al twee keer. Zo slecht is dat dus niet voor een speler die absoluut niet zeker is van zijn minuten.

Maar het gevoel bij Anderlecht is ook dat Bruno zwakker teruggekomen is dan hij vertrok. Eerst en vooral had de flankspeler - tijdens de maanden dat hij niet speelde - veel te veel tijd doorgebracht in het krachthok en was hij daardoor een deel van zijn explosiviteit verloren. Maar ook was zijn zelfvertrouwen beschadigd.

Te veel in het krachthok

Ondertussen geeft René Weiler hem meer en meer kansen, maar toch is het lichten van zijn optie niet prioritair. Teodorczyk, daar ziet Anderlecht een ruwe klomp goud in. Als ze hem kopen, zal de veelscorer nog doorverkocht kunnen worden met een serieuze winst. Uros Spajic? Een jongen die er altijd staat als ze beroep op hem doen en die een schitterende werkmentaliteit heeft. De optie van 1 miljoen lijkt dan ook een koopje te zijn.

Maar voor Bruno moet Anderlecht dieper in de buidel tasten. Leipzig kocht hem in 2014 voor vijf miljoen euro aan en heeft een serieuze aankoopoptie in zijn contract laten zetten omdat ze nog een deel van dat geld willen recupereren. Het zou gaan om meer dan 2 miljoen euro.

Prijs laten zakken

En Leipzig heeft ook aangegeven dat het nu nog niet wil onderhandelen met Anderlecht, want Van Holsbeeck wil de prijs zeker laten zakken vooraleer ze hem weer definitief willen terugnemen. Het wordt dus nog even afwachten voor Bruno.