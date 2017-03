Wullaert schrijft geschiedenis en komt naast Van Himst: "Meer met gemiste penalty bezig"

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

De Belgian Red Flames hebben hun Cyprus Cup met een positieve noot afgesloten. Tessa Wullaert maakte bovendien tegen Oostenrijk haar tweede doelpunt van het toernooi én haar dertigste ooit in het shirt van de nationale ploeg. Geschiedenis!

30 doelpunten, niemand deed ooit beter. Ook niet bij de mannen, want daar kwamen Paul Van Himst en Bernard Voorhoof ook aan 30 eenheden. En Wullaert is nog jong, dus dat ze het record gaat breken? Dat staat buiten kijf.

"Dat is mooi. Ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen. Is dat met een assist of met een doelpunt? Dat maakt me niet zoveel uit", bleef Wullaert er rustig onder.

"Ik zit overigens meer met de gemiste strafschop in mijn hoofd dan met het doelpunt dat ik gemaakt heb. Dat is weer iets dat ik heb bijgeleerd, want op het EK moet hij er ook in. Elke misser blijft bij, het is allemaal even belangrijk."

"Ik had me voorgenomen om dezelfde hoek te kiezen, maar net voor ik trapte dacht ik dat ze misschien de beelden van de strafschop tegen Italië had gezien. Daardoor begon ik na te denken, dus heb ik geleerd van bij mijn hoek te blijven."