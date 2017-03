Stuivenberg dekt zich in met clichés na knalprestatie: "Nog niet geplaatst"

Racing Genk tekende voor een knalprestatie op AA Gent door met 2-5 te gaan winnen in de Ghelamco Arena. Achteraf bleven spelers en vooral coach Stuivenberg opvallend rustig.

"Dit is een hele mooie, dat is zeker", aldus de oefenmeester van Gent. "Dat je hier überhaupt wint, dat is niet voor heel veel teams weggelegd en dan nog de manier waarop. Vijf keer scoren, dat bedenk je niet, zo'n scenario. Dat heeft met onze manier van voetballen te maken. Ik geloof in die filosofie van vooruit te voetballen."

Ook Gent doet dat en dus kwam er ruimte. "Je weet dat ook Gent aantrekkelijk voetbal wil spelen en risico’s neemt. We kwamen ook goed weg in het begin, het kon anders lopen. De strafschop was ook een keerpunt, maar bij de vijfde goal was het uiteraard gedaan."

Het is bekend dat onze middenvelders goed te bespelen zijn -Albert Stuivenberg

"We zijn nog niet geplaatst, dat kan niet na één wedstrijd", wou Stuivenberg zich indekken. Ook zijn fantastisch middenveld wou hij niet té veel lof toedichten. "Het zou betekenen dat de rest niet zo bijzonder gespeeld heeft. Verdediging en aanval waren ook goed voor het grootste deel van de match, daardoor kunnen andere spelers excelleren.

"Het is bekend dat onze middenvelders goed samen spelen en moeilijk te bespelen zijn." Bekijk hieronder de reactie van Stuivenberg. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.