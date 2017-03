Kijk eens aan: zowel Anderlechtenaar als Genkenaar kunnen Europa League-speler van de week worden!

Daags na een speeldag in de Europa League stelt de UEFA telkens een elftal met uitblinkers samen. Daar zullen deze keer weer heel wat 'Belgen' tussenzitten. Meer nog, misschien wordt er een speler van Anderlecht of Genk wel speler van de week.

Nicolae Stanciu en Ruslan Malinovskyi zijn namelijk genomineerd om Speler van de Week te worden. Stanciu scoorde de winnende treffer voor paars-wit uit bij APOEL Nicosia. Malinovskyi zette de Limburgers op weg naar een 2-5-zege bij AA Gent.

De twee Belgische afgevaardigden krijgen wel stevige concurrentie van Rasmus Falk, uitblinker bij FC Kopenhagen thuis tegen Ajax (2-1). En Henrikh Mkhitaryan, die scoorde voor Man United bij Rostov (1-1). Die laatste wordt vanwege zijn roem wellicht de grootste kanshebber om met de eer te gaan lopen.

🚨TIME TO VOTE! 🚨



Pick the #UEL Player of the Week ➡️️https://t.co/7kLpva0wW1 pic.twitter.com/zXd30E9dl2