Anderlecht verovert oninneembare burcht: zólang was het geleden dat APOEL nog verloor thuis

In de Europa League zette APOEL dit seizoen al enkele vrij grote teams makkelijk opzij in eigen huis, terwijl ze ook in de competitie ongeslagen zijn. Zelden spelen ze gelijk, verliezen doen ze al helemaal niet. Maar hoelang was het nu geleden?

“Het was erg lang geleden dat we nog verloren in eigen huis”, aldus Igor De Camargo. “Maar er was niet veel aan te doen deze wedstrijd. Jammer voor ons, maar we hebben nog een terugwedstrijd en ook de competitie is belangrijk.”

De thuisreputatie van APOEL, ook bij de spelers van Anderlecht was het een hot item. “APOEL thuis? Die zijn heel sterk, ook met hun supporters erachter”, wist Leander Dendoncker. “Dat we hen hier kunnen kloppen? Dat is een mooie prestatie van ons”, besefte ook Uros Spajic.

Maar hoe lang was het nu echt geleden dat de Cyprioten in eigen huis nog eens verloren? Langer dan je zou vermoeden, we nemen er even de cijfers bij. De laatste keer dat ze verloren was van Apollon in de Super Cup in augustus 2016. De keer daarvoor was het tegen Doxa in de competitie in januari 2016.

Het moge duidelijk zijn: APOEL is thuis een oninneembare burcht, maar paars-wit heeft er nu wel eens de puntjes op de i gezet. Genoeg om in de terugmatch het af te maken? Het zou moeten, maar in Europa weet je natuurlijk nooit.