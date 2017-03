Kan Anderlecht play-off 1 én Europa League combineren? "Hun fysiek is top, dat is héél belangrijk"

Anderlecht kwam met een heel goed resultaat terug uit Cyprus. Volgende week verdedigen ze de 0-1 in het eigen Astridpark, maar de kwartfinales wenken. Een schitterend resultaat voor een Belgisch team, maar tot waar kan het sprookje dragen? Het wordt moeilijk, maar alles is mogelijk.

In de volgende ronde kan immers een absolute klepper à la Lyon of Manchester United wachten. De Fransen gaven in eigen huis AS Roma met 4-2 een pandoering, dat wil toch wel al iets zeggen. En er zijn nog heel wat clubs met naam en faam: Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Ajax, Celta de Vigo,... In ieder geval zal Anderlecht zijn Europees blazoen serieus opblonken hebben indien ze de kwartfinale halen.

Maar is de hoogste eer mogelijk? "Er zitten nog heel wat mooie teams in de Europa League", ziet ook Ratko Svilar, die gisteren met aandacht de wedstrijd bekeek. "Wat me vooral opviel is dat Anderlecht fysiek top is. De wedstrijd zelf was niet zo goed, maar ze kunnen het wel allemaal blijven belopen."

De exponent van fysieke paraatheid: Leander Dendoncker.

En dat is een belangrijke conclusie, want nu play-off 1 eraan komt, twijfelen velen eraan of dat combineerbaar is met een verder Europees parcours. "Ja, maar Weiler pakt het ook slim aan. Hij denkt na... Weiler roteert de jongens die het nodig hebben en laat de anderen staan", analyseert Svilar verder. "En je ziet dat er vertrouwen in het team zit."

Maar is dat genoeg om bijvoorbeeld Manchester United af te houden? "Waarom niet? Ze groeien naar hun beste vorm toe en Anderlecht is zelf ook geen klein team hé. Ik hoop voor de club dat ze Europees verder geraken, want dat zal ook zijn afspiegeling hebben hoe de club door buitenlandse spelers bekeken wordt."