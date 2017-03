Extra Clasico deze zomer: Barcelona-Real Madrid op de International Champions Cup

Foto: © Photonews

De Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid, de meest bekeken voetbalmatch ter wereld, krijgt een extra editie. Op 29 juli spelen de twee tegen elkaar op een vriendschappelijk toernooi in Miami.

De International Champions Cup is een internationaal voorbereidingstoernooi voor Europese topclubs, dat sinds 2013 georganiseerd wordt in Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika. Noem het maar een wereldtournee voor het echte seizoen in eigen land begint. De wedstrijd wordt gespeeld in het Hard Rock Stadium van het American football-team Miami Dolphins. Het is tevens de eerste Clasico op Amerikaanse bodem.

In de laatste Clasico leek Barcelona lang te winnen dankzij een doelpunt van Luis Suarez, maar in de laatste minuut kopte Sergio Ramos nog een bal tegen de netten voor de 1-1.