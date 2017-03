De 'Club van 50' is op Cyprus Cup opnieuw uitgebreid

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

Op de Cyprus Cup speelde Davina Philtjens tegen Italië haar 50e wedstrijd in het shirt van de Belgian Red Flames. Daarmee is ze de 16e die de kaap van 50 interlands weet te ronden. Opmerkelijk: daarbij veel Flames uit de huidige lichting.

Het voorbije jaar viel er heel wat te vieren: Tessa Wullaert, Lorca Van de Putte, en nu ook Davina Philtjens hebben de kaap van de 50 caps weten te overschreiden.

Aline Zeler is sinds de Cyprus Cup de nieuwe recordhoudster: zij ging de 86 van Femke Maes (volgens de cijfers van de KBVB) voorbij. Met verder ook nog Heleen Jaques, Maud Coutereels en Janice Cayman in de top-5 van meeste interlands is de huidige selectie goed vertegenwoordigd.

Met 7 van de 16 speelsters is het bijna de helft. Lien Mermans en Julie Biesmans lijken dit of volgend jaar ook de kaap van 50 nog te gaan overschrijden, wat dan 9 op 18 zou maken.