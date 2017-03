Praet countert kritiek: "Een heel seizoen top zijn in België, wie is dat wel?"

Dennis Praet was ongetwijfeld dé man in zijn tijd bij Anderlecht en kreeg daarom een mooie transfer naar Italië bij Sampdoria. Het is voorlopig nog niet helemaal geworden wat ervan verwacht werd. En daarom krijgt de Belgische middenvelder soms wel eens de wind van voren.

Eén van die kritieken is dat Praet niet constant genoeg was over het hele seizoen bekeken. "Een heel seizoen top zijn in België, wie is dat wel?", vraagt hij zich luidop af in Fan. "José Izquierdo wint de Gouden Schoen toch niet omdat hij een heel jaar top was? Youri Tielemans maakte drie wereldgoals maar voordien waren er ook wel eens wedstrijden waarin je hem niet zag."

De transfer was zeker en vast verdiend, maar zijn statistieken hebben sindsdien wel een duik genomen. "Een heel jaar top zijn is niet gemakkelijk. Twee seizoenen geleden kwam ik aan negen goals en elf assists. Vorig jaar, waarin ik zogenaamd minder was, aan zes goals en negen assists. Ik heb mezelf toch genoeg kunnen tonen om deze transfer af te dwingen." Bij Sampdoria speelde Praet dit seizoen 25 wedstrijden waarin hij 1 keer scoorde en 1 assist gaf, ook een basisplaats is niet altijd een zekerheid voor de middenvelder.