Hazard maakte tegen Arsenal de Goal van de Maand

Eden Hazard maakte in de topper tegen Arsenal het mooiste doelpunt van februari. Dat maakte de Premier League vrijdag via haar officiële kanalen bekend.

Maandelijks wordt er een shortlist van acht doelpunten opgesteld, waaruit experts en de fans dan mogen stemmen. In februari werd er 83 keer gescoord in de Premier League, maar de mooiste was van Eden Hazard.

Vanop zijn eigen helft ging Hazard met de bal aan de loop. Hij danste op zijn eentje voorbij drie verdedigers en legde de bal dan voorbij Petr Cech in het net. Hij is natuurlijk erg blij met zijn nieuwe trofee. "Het is één van de beste goals die ik in de Premier League heb gemaakt," zei hij. "Ik dacht eerst niet aan scoren, maar ik kwam steeds dichter bij de goal en in de laatste tien meter was ik alleen. Toen die bal erin ging, wist ik dat het iets speciaal was."