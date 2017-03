Fans Anderlecht bij Flames: "Als we ze een prikkel geven ..."

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

De fans van Anderlecht kwamen zoals gezegd op woensdag vrij massaal naar de wedstrijd van de Belgian Red Flames kijken. En dat vonden die Flames ook wel tof.

"Het was echt leuk dat de fans van Anderlecht naar onze match ook zijn komen kijken. Dat was voor ons allemaal een leuke motivatie en een extra stimulans", aldus Nicky Van Den Abbeele in een reactie aan Voetbalkrant.com.

"Nu moeten we ze nog naar het EK krijgen, maar ik denk wel dat dat in orde komt. Iedereen vond het ook leuk en ze willen nog terugkomen. Ze wilden zelfs al naar de matchen in de Super League komen kijken."

Niet voor het eerst lijkt het mantra: "Als we ze een prikkel geven, dan zijn ze meestal wel meteen mee in het verhaal." De ticketing voor het EK loopt voor de Belgische vakken ondertussen goed tot uitstekend. Er zijn wel nog tickets te verkrijgen - wees er dus bij!