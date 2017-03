VIDEO: Genkse feesten in Gent

Foto: © photonews

Racing Genk zorgde donderdagavond voor een knalprestatie door met 2-5 te winnen op bezoek bij AA Gent in de achtste finales van de Europa League. De taferelen achteraf waren dan ook om in te kaderen.

Terwijl de Gent-spelers hun fans gingen groeten, was het in het Genkse vak een feestje vanjewelste. Ook de spelers deden gretig mee. Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.