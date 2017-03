Genkse vreugde in de Ghelamco Arena: "We waren op heel wat vlakken beter dan Gent"

Foto: © photonews

KRC Genk speelde donderdagavond een fantastische uitgangspositie bij elkaar in de Ghelamco Arena. De Limburgers haalden het met 2-5 van KAA Gent en mochten zich na de match terecht op de borst kloppen.

“Dit is geweldig”, stak een zichtbaar gelukkige Ruslan Malinovskyi van wal. “Gent leek even terug in de match te komen, maar we hebben onze focus niet verloren”, aldus de Oekraïner nog. “Dit was een leuke en een hele mooie match”, realiseerde Timothy Castagne zich na het ‘Europese’ duel.

Siebe Schrijvers merkte op dat Genk duidelijk sterker was dan Gent. “We waren op heel wat vlakken beter dan Gent. We weten dat we goed kunnen voetballen. Waarom dat niet het hele seizoen lukte? Goh, dat is een moeilijke vraag.”

"Het gebeurt niet vaak dat een ploeg vijf goals maakt in de Ghelamco Arena" - Siebe Schrijvers

“Je kan niet op voorhand kiezen welke wedstrijden je wint. Tegen Gent lukte misschien wel alles. We willen altijd winnen, maar dat lukt nu eenmaal niet altijd. Maar we mogen blij zijn met deze zege. Het gebeurt niet vaak dat een ploeg vijf goals maakt in de Ghelamco Arena", aldus Schrijvers.

Timothy Castagne krijgt het laatste woord. De verdediger zat al met de terugmatch in het hoofd. “We moeten tijdens de terugmatch in eigen huis dezelfde mentaliteit aan boord leggen. Dán kunnen we het afmaken. We weten dat we op onze hoede moeten zijn, want het kan snel gaan. We hebben met de groep naar de match van Barcelona gekeken, hoor.”