Gentse fans verkiezen PO1 boven Europa: "Vorige week had ik nog gezegd dat we 99% kans hadden om het te halen, en ik blijf daarbij. En dat één procentje, ja..."

Foto: © photonews

De Gentse supporters werden vrijdagochtend vermoedelijk wel wakker met een kater van de zware 2-5-nederlaag tegen Genk in de Europa League. En zondag staat er nog een levensbelangrijk duel tegen Mechelen op het programma voor de Buffalo's.

Voetbalkrant.com belde met Geert De Tandt van supportersclub Buffalovrienden Zottegem om te polsen naar de moraal in het Gentse kamp. “Er valt niet veel over te vertellen, zeker," grapte De Tandt. Maar de teleurstelling van donderdag viel goed mee. “Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we zondag winnen. Ik denk dat die match veel belangrijker is. Het is natuurlijk allebei belangrijk, maar ik denk dat we toch beter play-off 1 verzekeren dan doorgaan in Europa.”

Dat is dan wel buiten een stunt à la Barcelona gerekend. “Maar, wie zegt er dat wij niet kunnen doorgaan in Europa? Het zal natuurlijk wel zeer zwaar worden, iedereen is zich daarvan bewust," weten ze bij Gent.

Onderling duel voor PO1

De spelers van Gent zullen tegen Mechelen echter niet meer met deze nederlaag in het hoofd zitten. “Nee, nee, zeker niet," stelde De Tandt resoluut. "Ik denk persoonlijk, maar ik ben wel een optimist, dat ze ons zondag gaan verrassen. Ik denk dat Gent echt serieus uit de pijp gaat komen. En dan doorgaan naar play-off 1, dat denk ik."

"Vorige week had ik nog gezegd dat we 99% kans hadden om het te halen, en ik blijf daarbij. En dat één procentje, ja… Schrik hebben we niet van Mechelen, maar je kunt nooit zomaar aannemen dat verliezen niet mogelijk is. Maar ik denk wel dat we het moeten kunnen halen,” besloot Geert De Tandt.