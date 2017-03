Groeten uit Larnaca: uitsmijtertje dat kan tellen

Foto: © photonews

Aan alle liedjes komt een einde en ook aan dat van ons in Cyprus dus. Na tien dagen trekken we huiswaarts, waar we natuurlijk ook de komende weken en maanden het vrouwenvoetbal op de voet blijven volgen.

Voor de gelegenheid deden we gisteren nog een leuke uitsmijter naar de hel van APOEL. Het leverde ons achteraf in ons hotel nog wel wat lof op: "Hier zijn we voor Omonia, dus goed dat 'jullie' APOEL wisten te kloppen", klonk het.

Straks nog een ontbijtje achter de kiezen werken en dan een kleine vijf uur het vliegtuig op. Het zou zomaar kunnen dat we meer dan de helft van de tijd zullen liggen slapen.

Wij leerden veel, de Flames leerden veel bij. Binnen vier maanden en zes dagen begint het EK en moet alles op punt staan. Vanaf heden zijn er echt geen excuses meer.