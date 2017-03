Gent miste vijf basispionnen tegen Genk: "Als ik er bij Genk vijf mag wegnemen,..."

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck moest het gisteren tegen Genk stellen zonder basisspelers als Neto, Milicevic, Asare, Simon en Kubo en leed een historische nederlaag tegen Racing Genk. Achteraf had hij het over de afwezigen.

"Als je de goals analyseert, komen die allemaal uit simpel balverlies, we zijn niet uit verband gespeeld", aldus Vanhaezebrouck achteraf. "Het had met ervaring en kwaliteit te maken. We misten sleutelspelers, al kwam Rabiu goed in."

Met 1-4 de rust in gaan is uiteraard niet prettig. "Er was de mogelijkheid om het nog om te draaien, maar als je blijft fouten opstapelen, is dat geen toeval meer." Hij had het over de vele jongens die er niet bij waren.

Er zijn al iets teveel mirakels geweest dit seizoen -Hein Vanhaezebrouck

"Je moet rekening houden met welke ploeg je hier speelt. Dit is niet de ploeg van in de Champions League, of zelfs die van tegen Shakhtar. Ik kan er vijf uithalen bij Genk, dan gaan ze ook niet zo spelen. Vijf basisspelers, dat is veel voor iedereen. Bij Anderlecht deed Tielemans niet mee in Mechelen en ze verloren. Dat was één speler."

De kansen op kwalificatie zijn zo goed als nihil. "Kan je nog lager dan nul procent? Ik zou zeggen dat alles mogelijk is, maar er zijn al iets teveel mirakels geweest dit seizoen. In Tottenham en gisteren (de zege van Barcelona) ook."