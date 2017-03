De eindstrijd in de play-offs kan zomaar in de laatste minuut beslist worden

Foto: © photonews

Op de voorlaatste speeldag hielden Mechelen en Charleroi hun kansen op de play-offs gaaf dankzij een doelpunt in de slotminuten van de match. Westerlo zag het behoud door de neus geboord in de slotminuten. Wij onderzochten hoe belangrijk de slotfase zondag kan zijn.

'Mazzu-time' is intussen al een waar fenomeen geworden, zoals u hier kon lezen. Maar Charleroi is dus niet de enige ploeg die een match in de laatste minuut kan beslissen, als we op vorig weekend mogen afgaan.

We beschouwen hier de zes ploegen die zondag nog spelen voor PO1/behoud: Mechelen, Charleroi, Gent, Genk, Westerlo en Moeskroen. We kijken hoeveel doelpunten deze teams scoren en incasseren in de laatste 10 minuten van de wedstrijd.

Zoals verwacht is Charleroi het beste in de eindsprint, dit kan hen in 'mazzu-time' nog heel goed van pas komen zondag tegen Lokeren. Ook KV Mechelen kan er wat van, zoals we vorige week zagen tegen Anderlecht. Hun volgende tegenstander Gent maakte er eentje meer dan het binnenkreeg. Genk zal het tenslotte erg moeilijk hebben om nog in play-off 1 te geraken.

In de strijd om het behoud is het ook nog niet definitief beslist door de late tegentreffer van Westerlo. Zij krijgen in dit lijstje de meeste doelpunten tegen, maar Moeskroen scoort het minste van allemaal op het einde met slechts drie goals.