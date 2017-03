Huurling heeft duidelijke boodschap voor Club Brugge: "Als dat niet kan word ik liever nog eens uitgehaald"

Foto: © Photonews

Club Brugge krijgt op de slotspeeldag STVV over de vloer op Jan Breydel. Bij de Kanaries lopen er enkele blauw-zwarte huurlingen rond, en die denken na over hun toekomst.

Zo ook Boli Bolingoli. Als hij terugkeert naar Club, is dat met een missie. "Als ik terug naar Brugge ga, is het om te spelen", vertelt de buitenspeler in Het Belang van Limburg. "Als ik er geen basisspeler kan zijn, moet ik realistisch zijn en word ik liever nog eens uitgeleend."

Toch gelooft de 21-jarige Bolingoli in zijn slaagkansen. Zeker nu coach Michel Preud'homme het Brugse systeem omgooide. "Ze hebben hun systeem een beetje veranderd. Ze spelen eerder met 3 verdedigers en met hoge backs. Een systeem waarin ik goed tot mijn recht zou zijn gekomen", vindt Bolingoli.

Bij Sint-Truiden kwam de vleugelverdediger al acht keer in actie. Daarvan startte hij zeven keer in de basis.