Igor De Camargo legt ons in Cyprus uit wat er misliep voor APOEL tegen Anderlecht

Foto: © photonews

Anderlecht pakte de volle buit op bezoek bij APOEL Nicosia: 0-1. Veel Belgen tevreden dus, al was er ook eentje met recht van klagen: Igor De Camargo, want hij scoorde niet. Bedrijvig was hij wel, maar het zal volgende week in het Astridpark moeten gebeuren.

De Camargo zelf kwam het uitleggen namens APOEL in de mixed zone van het New GSP-Stadium in Nicosia. Een knap stadion, met leuke sfeer – maar geen topprestatie van de Cyprioten zelf. “Neen, dat klopt. Het was niet goed genoeg.”

Maar waar lag het dan aan? “Er was gewoon te weinig engagement, te weinig pressing ook. We hebben het wel wat opgepikt in de tweede helft en toen ging het ook beter, maar scoren zat er dus niet in. We zijn op enkele goede verdedigers gebotst.”

De Belgische spits van APOEL geeft de moed nog niet op, maar beseft ook dat de club ook nog andere doelen heeft dit seizoen. “De competitie is ook belangrijk. Daarin doen we het goed, maar als we volgend jaar ook in Europa willen spelen, dan willen we ook echt kampioen worden.”