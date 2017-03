Boëtius boekte sensatiezege met Genk: "De meest memorabele ooit? Ze past wel in dat rijtje"

Foto: © photonews

KRC Genk beleefde een doldwaze avond in de Ghelamco Arena. Met dank aan een 2-5-overwinning kan de kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League de Limburgers niet meer mislopen.

Of dit de meest memorabele overwinning ooit was? Ze past wel in dat rijtje", lachte vleugelaanvaller Jean-Paul Boëtius. "Gent is een goeie tegenstander, als je hier met 2-5 weggaat dan heb je het aardig gedaan. Maar het is nog niet voorbij, dat heeft de wereld woensdag (verwijst naar Barcelona, red.) nog kunnen zien. We zijn extra op onze hoede."

Het was niet de verste Europese verplaatsing, maar chapeau dat de fans het er altijd voor over hebben - Jean Paul Boëtius

Boëtius speelde een sterke eerste helft, waarin hij een tik kreeg en vervolgens binnen bleef. "Ik probeer belangrijk te zijn voor het team. Soms was ik nog wat ongelukkig in de omschakeling, daar moes tik wat zorgvuldiger zijn. En die ene kans had ik wel moeten maken. In mijn hoofd wist ik wat ik wilde doen, maar ik raakte de bal niet te best."

"Tot slot had de Nederlandse huurling nog mooie woorden over voor de meegereisde fans. "Een fantastische aanhang. Het vak zat helemaal vol. Dat het een verre Europese trip was? Nou, het kan verder. (lacht) Maar je moet het er toch maar voor over hebben. Chapeau."