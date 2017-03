Genk realiseerde wat al sedert 2012 niet meer was gelukt, een uitzege is dit seizoen tout court al vrij uniek

Foto: © photonews

KRC Genk pakte donderdag groots uit in de Gentse Ghelamco Arena. De Limburgers wonnen niet alleen buitenshuis, ze scoorden ook vijf keer.

Drie punten op vreemde bodem

Twee straffe prestaties die Europa rond gingen, net omdat ze in het geval van Genk atypisch zijn. De Limburgers kennen al een heel seizoen problemen op verplaatsing. In de Jupiler Pro League kon Genk buitenshuis slechts drie keer winnen in veertien duels. Acht keer keerden ze puntenloos huiswaarts.

Ook op het Europese toneel kon Genk sedert de groepsfase slechts één maal triomferen. Dat gebeurde uit bij Sassuolo. In Wenen en Bilbao werd verloren. Uit bij Astra gelijkgespeeld.

Vijf goals

Vijf doelpunten maken buitenshuis is extra bijzonder. De laatste keer dat de club uit de mijnstad dat voor mekaar kreeg was in 2012. Op 13 december ging Genk voor de Beker met forfaitcijfers winnen bij Zulte Waregem. De blauwhemden zouden enkele maanden later de toenmalige Cofidis Cup in de wacht slepen na een 2-0-overwinning tegen Cercle Brugge.