Genk-spelers roemen één man in het bijzonder na straffe zege, maar die blijft rustig

KRC Genk veegde donderdagavond bij momenten de vloer aan met KAA Gent, en dat ín de Ghelamco Arena. De Limburgers speelden een beresterke partij, maar na afloop roemden de spelers één man in het bijzonder: Mathew Ryan.

Bij een 2-4-tussenstand stopte Ryan de elfmeter van Jérémy Perbet. Een cruciale redding op een cruciaal moment en dat beseften de spelers van Genk meteen na afloop van de Europa Leaguepartij. “Mathew pakte die penalty heel goed, hé. Hij traint er vaak op, dus is het extra mooi dat hij in zo’n wedstrijd een strafschop kan stoppen”, vertelde Siebe Schrijvers.

“Mat houdt ons recht door die penalty te stoppen. Hij voorkwam dat Gent opnieuw écht in de wedstrijd kon komen”, aldus Timothy Castagne. Ruslan Malinovskyi – de man die de elfmeter veroorzaakte – was het niet eens met de beslissing van de scheids. “Het is een rare fase, maar ik denk niet dat ik de speler van Gent écht raak. Gelukkig stopte Mathew de bal.”

"Ik wilde de ploeg helpen en dat is gelukt" - Mathew Ryan

De man die onder het lof werd bedolven bleef uiterst rustig. “Een slecht getrapte strafschop of een goede redding? You tell me!”, lachte Ryan zijn tanden bloot. “Een goed getrapte penalty is een penalty die tegen de touwen gaat. Ik wilde de ploeg helpen op dat moment en dat is gelukt.”