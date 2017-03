Kalinic slaat mea culpa: "Niet mijn niveau gehaald, alles op doel ging binnen"

Lovre Kalinic kreeg al veel lof sinds hij bij Gent het doel verdedigt, maar tegen Racing Genk had hij in de Europa League zijn dag niet. Hij kreeg er vijf om de oren en ging niet altijd vrijuit.

Het is des te bewonderenswaardig dat hij toch besloot een reactie te geven. Kalinic is immers een koele minnaar van de pers. Pas zaterdag op Beveren gaf hij zijn eerste wedstrijdreactie. Hij besefte ook dat de prestatie niet top was.

"We hadden dit niet verwacht, maar soms gebeurt dit in voetbal. Ik moet zeggen dat ik niet op mijn niveau was. Die corner is mijn fout", gaf hij ootmoedig toe. "Ik kreeg er al eens vijf binnen, dit is dus niet de eerste keer."

Ik kreeg er vijf op doel en ze gingen alle vijf binnen -Lovre Kalinic

Hij had in vergelijking met de score relatief weinig werk. "Ik denk dat er maar vijf ballen op doel waren, maar ze gingen alle vijf binnen. Soms maak je 25 reddingen, maar in deze wedstrijd was het niet mogelijk. Dat is het leven van een doelman."

"We speelden een slechte match, maar moeten zondag terugvechten. We willen bewijzen dat deze wedstrijd enkel een slechte dag was voor heel wat spelers. Vooral aan de supporters en de coach", ging Kalinic verder.