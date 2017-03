Nice verspeelt dure punten in titelstrijd, Zoutloze Italiaanse topper beslist met penalty in minuut 97

Foto: © photonews

Op vrijdagavond werden in de Europese competities zes wedstrijden gespeeld, met onder andere de topper tussen Juventus en AC Milan. Hier hebt u een overzicht.

Van Juventus-AC Milan werd op voorhand toch wat spektakel verwacht, ook al is het sinds 2015 geleden dat een Italiaanse club een punt kon pakken in het Juventus Stadium. Maar we bleven op onze honger zitten. Zoals gewoonlijk was Juventus de dominante ploeg, de opener van Benatia na een halfuur was geen verrassing. Maar wel een verrassing was de gelijkmaker van Bacca, compleet uit het niets en zowat de enige Milanese kans in de hele wedstrijd.

Juventus had hier eigenlijk altijd moeten winnen, maar man van de match Donnarumma liet zich niet passeren. In de blessuretijd zag Sosa nog een rode kaart, en dat brak de Milanezen zuur op. In de laatste seconde werd een voorzet met de hand geraakt: penalty voor Juve en Dybala trapte de 2-1 hard binnen.

De titelkansen van Nice hebben een lichte knauw gekregen. Tegen veertiende in de stand Caen kwam Nice 2-0 achter, maar na de pauze sleepten Balotelli en Donis toch nog een punt uit de brand. Marseille kon wel winnen met 3-0 van Angers en schuift op naar de vijfde plaats. Thauvin (2x) en Cabella zorgden voor de goals in het Stade Vélodrome, verse aanwinst Payet gaf twee assists.

Vitesse wil goed eindigen om volgend jaar Europa League te spelen, en dat illustreerden ze met een forfaitscore tegen Sparta Rotterdam. Van Wolfswinkel, Foor, Kruiswijk, Nakamba en Kashia maakten de doelpunten.

Bayer Leverkusen blijft strompelen dit seizoen op een tiende plaats. Het kwam wel op een vroege voorsprong door Volland, maar Pizarro trapte de gelijkmaker binnen tien minuten voor tijd. In de 96e (!) minuut liet Toprak nog dé ideale kans op winst liggen door een penalty te missen.

Espanyol won tenslotte met 4-3 van Las Palmas.

Overzicht van alle matchen in Europa:

{INSERT_MATCHES_TODAY}