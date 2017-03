Stanciu haalt het van Malinovskyi én... Mkhitaryan

Toch een kleine verrassing vandaag bij de verkiezingen door de UEFA. Van Anderlecht en Genk maakten er twee een kans om Speler van de Week te worden en het werd toch de onverwachte.

Nicolae Stanciu werd door de fans verkozen als de beste speler van de speeldag. Verrassend omdat hij niet zo een hoog niveau haalde, minder verrassend omdat zijn goal wel héél beslissend was. Ruslan Malinovksyi van Genk behoorde ook tot de kanshebbers, maar heeft de pech gehad dat hij speelde in een elftal vol uitblinkers.

En wat ook zal meegespeeld hebben... Stanciu heeft een enorme fanbasis in België én in Roemenië. Maar hij haalde het ook van Henrikh Mkhitaryan, die voor Manchester United scoorde tegen Rostov.

You have voted Nicolae Stanciu as your #UEL Player of the Week 👏👏👏 pic.twitter.com/peNpPBMR7h