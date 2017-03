Véél werk aan de winkel bij Standard: 'Rouches moeten twee topspitsen vervangen en dat terwijl PO1 geen derde keer mag mislopen'

Standard greep dit seizoen voor het tweede jaar op rij naast play-off 1. Een opvallende vaststelling als je de aanvalslinie van de Rouches bekijkt.

Met Mathieu Dossevi, Junior Edmilson en de twee killers Ishak Belfodil en Orlando Sa heeft Standard heus wel een voorlinie die in play-off 1 thuishoort. Toch zullen de Luikenaars volgend seizoen weer opnieuw moeten beginnen.

La Dernière Heure meldt dat Belfodil in de zomer zo goed als zeker vertrekt. De Algerijn was deze winter al zo goed als weg naar Everton, maar die transfer viel in het water. Voor Sa weiger Standard dan weer een bod van 4 miljoen euro van het Poolse Legia Warschau. Hij wil zijn vijftien goals dit seizoen omzetten in een toptransfer.

Twee voltreffers

Sa streek afgelopen zomer op de slotdag van de mercato neer op Sclessin. Belfodil die gratis was, kwam zelfs later. Beide spitsen bleken voltreffers te zijn.