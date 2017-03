Vier (!) spelers van Anderlecht en Genk in 'Elftal van de Week' en nee, niet Stanciu

Foto: © photonews

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Europa League staan er vier (!) spelers van Belgische ploegen in het 'Elftal van de Week' van de Europa League. Racing Genk is hofleverancier met drie spelers.

Bij Genk worden Ally Samatta, goed voor twee goals tegen Gent, Ruslan Malinovsky en Alejandro Pozuelo beloond voor hun puntgave prestatie donderdag. Na de 2-5 van de Genkies is het ook logisch dat er meerdere spelers verkozen werden.

Maar ook Anderlecht heeft een afgevaardigde. En niet toevallig is dat Uros Spajic, die een heel goeie wedstrijd speelde. Onder de druk van APOEL bleef hij kalm en speelde een verdedigend perfecte match.