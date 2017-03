Uros Vitas is klaar voor dé clash tegen zijn ex-club: "Bij KV Mechelen zijn we bereid te sterven voor elkaar"

Foto: © photonews

Uros Vitas kijkt zondagmiddag in een rechtstreeks duel om play-off 1 niet alleen zijn ex-club AA Gent, maar ook heel wat vrienden én zijn getuige in de ogen. Het mag duidelijk zijn dat het de match van het jaar is.

Al wil hij dat niet teveel benadrukken. "Het is een grote match voor iedereen in Mechelen, niet alleen voor mij. Ik ben niet zo tevreden dat we ín Gent moeten spelen voor play-off 1, ik weet dat ze sterk zijn in eigen huis", aldus Vitas in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Ik speelde al eens tegen Gent, hé. Laten we zeggen dat het een gewone match is." Een gewone match met een pak oude bekenden én een gigantische inzet. "Wij hebben veel vertrouwen, alles ligt nog open, er is nog één finale."

Wij verdienen play-off 1 -Uros Vitas

Dat vertrouwen hebben ze bij KV Mechelen niet gestolen. De laatste weken zetten ze knappe resultaten neer. "We kregen een boost door die tien op twaalf en het feit dat we al vier matchen niet meer verloren hebben."

De sterkte bij KV Mechelen ligt in het collectief. "We zijn één team dat met veel vechtlust en vanuit het hart speelt, dat is onze grootste kracht. Je ziet veel individuen bij andere teams, maar bij ons heb je geen grote sterren. Wij zijn een hecht team én we zijn klaar om te sterven voor elkaar."

Ik hoor Milicevic dagelijks, maar we spreken níét over de match -Uros Vitas

"Uiteraard verdienen we het om play-off 1 te spelen, misschien hadden we al vroeger zekerheid moeten hebben." Ingraven op AA Gent is volgens Vitas alvast niet de manier om het te halen. "Eerlijk gezegd is het geen goed idee om te gaan verdedigen op Gent. Ze hebben fantastische individuen die de match kunnen openbreken."

Met Milicevic, boezemvriend én getuige op de trouw van Vitas, heeft hij dagelijks contact. "Natuurlijk, maar we spraken af om niet over de match te praten", lacht de Servische verdediger.