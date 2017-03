Van der Bruggen werd bij KVK eindelijk vaste basisspeler: "We moeten bewijzen dat Kortrijk beter kan en te laag staat"

Hannes Van der Bruggen trok in de wintermercato naar Kortrijk met het doel om vooral regelmatig te spelen. Mission accomplished, maar het is voor hem nog maar het begin.

AA Gent speelde voor de winterstop 21 competitiewedstrijden. Hannes Van der Bruggen mocht zes keer starten en één keer invallen. KV Kortrijk speelde na de winterstop acht wedstrijden, acht keer stond Hannes Van der Bruggen in de basis. Geslaagde transfer dus, voor de centrale middenvelder.

"Ik kwam naar Kortrijk met twee doelen, zoveel mogelijk spelen en liefst zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Één van die twee doelstellingen is dus zeker gelukt", aldus de nog steeds maar 22-jarige Van der Bruggen in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Vliegensvlug geïntegreerd

"Je moet de lat natuurlijk altijd hoger en hoger leggen. Ik denk dat ik, als ik naar mijn individuele prestaties kijk, dat ik nog beter kan. Het was zeker niet slecht, maar ik kan meer." Van der Bruggen paste zich wel razendsnel aan de speelstijl aan en integreerde zich ook vliegensvlug in de Kortrijkse kleedkamer.

Het interview werd iets vervroegd omdat Gertjan De Mets niet te lang zou moeten wachten. De twee rechtstreekse concurrenten carpoolen, dat zegt genoeg. "De sfeer is hier wel plezant, enkel de resultaten kunnen beter."

Je kan in een aartsmoeilijke groep terechtkomen in play-off 2, veel kans op minstens één ploeg uit de G5 -Hannes Van der Bruggen

In play-off 2 moet het beter. "Het kerkhof van het voetbal? We wisten al eventjes dat we play-off 2 zouden moeten spelen. We gaan daar gewoon het maximum proberen uithalen. Je kan in een aartsmoeilijke groep terechtkomen. De kans is groot dat er minstens één ploeg uit de G5 in je reeks zit."

De prestaties tegen de betere ploegen geven alvast vertrouwen. "Als je ziet wat we op de mat leggen tegen Standard en Charleroi, moeten we dat elke week proberen doen. We willen ons vooral tonen, tonen dat KV Kortrijk te laag staat én beter kan."