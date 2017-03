'Humor' Coucke schiet in verkeerde keelgat bij Vanhaezebrouck: "Misschien kraamt Coucke andere onzin uit als hij Europees speelt"

Marc Coucke had gisteren een prikje in petto na de zware 2-5 nederlaag van AA Gent in eigen huis tegen Racing Genk. Hein Vanhaezebrouck reageerde vandaag op de persconferentie.

Het ging om onderstaande tweet. Coucke zelf reageerde ook al op de ophef die het veroorzaakte en noemde het humor, waar je moet tegen kunnen.

Vermoedelijk zullen ze nu niet alleen maandagvoetbal willen invoeren maar ook donderdagvoetbal willen afschaffen — Marc Coucke (@CouckeMarc) March 9, 2017

"Oostende en Zulte Waregem hebben niets anders gehad bijna dan volledige weken om een match voor te bereiden. In die zin zou het goed zijn dat ze eens Europees spelen. Dan gaat Marc Coucke misschien andere onzin uitkramen", was Vanhaezebrouck duidelijk.

"Ik heb er geen probleem mee, wij zijn kampioen gespeeld deels omdat we ook wat frisser waren. We waren kwalitatief in orde, maar ik ben de eerste om toe te geven dat Europees voetbal punten kost", ging Vanhaezebrouck verder.

Dit seizoen niet om maandagvoetbal gevraagd -Hein Vanhaezebrouck

"Wij hebben nooit gevraagd om op maandag te voetballen. Ik niet, ook mijn assistenten niet", aldus Vanhaezebrouck op de persconferentie. "Ik heb me nooit weggestoken achter het aantal matchen of de afwezigen. Behalve gisteren, omdat ik vond dat de manier waarop we aangepakt werden, die verduidelijking nodig had."

Dat de supporterswereld geschaad zal worden door uitzonderlijk maandagvoetbal, is overdreven -Hein Vanhaezebrouck

"Ongetwijfeld is er extra belasting voor ons. Als je donderdagavond om 23u nog bezig bent en je moet zondagmiddag al opnieuw spelen,... Dat er in de toekomst misschien iets moet veranderen, heb ik wel gezegd. Maar ik heb daar dit seizoen niet om gevraagd. Uitzonderlijk maandagvoetbal, wanneer een ploeg donderdag moet spelen is een optie, geen algemeen maandagvoetbal."

"Dat het heel de supporterswereld zou raken, is overdreven. Dat er één keer een maandagavondmatch is, zal voor de thuissupporters nog te doen zijn. Voor de bezoekende duizend, of zelfs maar driehonderd of honderd bij sommige clubs, tja."