Schorsing opgeheven: WS Brussels mag dan toch spelen

White Star Brussels mag komend weekend weer voetballen, dat maakte de KBVB vrijdag bekend. De club kreeg een schorsing voor een openstaande schuld aan ex-speler Aurélien Joachim, maar die schuld werd net op tijd nog betaald.

Een forfaitnederlaag wordt het dus niet voor WS Brussels. Aanstaande zondag spelen de Brusselaars een uitwedstrijd tegen Sprimont Comblain Sport in de eerste amateurliga. De reden van de schorsing was een schuld van een 'aanzienlijk bedrag' aan Aurélien Joachim, die nu bij Lierse speelt. Nadat Brussels de schuld betaald had, werd de schorsing ingetrokken door de Financieel Directeur van de KBVB.

Er is al heel wat te doen geweest om White Star. Vorig seizoen verloren ze al een keer met forfaitcijfers tegen Oudenaarde om dezelfde reden die hier omschreven wordt. Ook werd het kampioen, maar de club degradeerde omdat er geen licentie was. Momenteel staat Brussels dertiende in de eerste amateurliga, met nog zeven speeldagen te gaan.