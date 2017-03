Engelse grootmacht duwt door voor toptransfer: 'Onderhandelingen van twee uur met Dries Mertens en Napoli'

Foto: © photonews

Dries Mertens kent bij Napoli zijn beste voetbaljaar ooit. Afgelopen dinsdag scoorde de Rode Duivel al zijn 23ste goal (18 in de Serie A en 5 in de CL) van het seizoen. En dus staat aanvaller in de spotlights.

Zijn sterke seizoen zou deze zomer wel eens kunnen resulteren in een transfer en meer bepaald naar Engeland. Zo vond er in Napels al een vergadering plaats met een Engelse club.

The Mirror meldt dat Manchester United de geïnteresseerde grootmacht is. De krant schrijft dat Mertens, Napoli en United ruim twee uur rond de tafel zaten om een transfer te bespreken.

Verlenging of vertrek

Mertens wordt al enige tijd aan een transfer gelinkt, zeker nu hij aan de lopende band blijft scoren. Zijn contract bij Napoli loopt medio 2018 af en dus wordt deze zomer een doorbraak - verlenging of vertrek verwacht.