Vanden Borre openhartig: "Nee, ik heb geen spijt van dat interview" en "Van Holsbeeck wil me terug"

Foto: © photonews

Anthony Vanden Borre is aan het wennen aan zijn nieuwe leven in Congo, maar hij is het oude nog niet vergeten. Al heeft hij alles in België achtergelaten, het hoofdstuk Anderlecht heeft hij nog niet afgesloten.

Twee jaar geleden heb ik een interview gegeven dat me in de problemen gebracht heeft, maar ook daar heb ik geen spijt van. Het was iets wat op dat moment gezegd moest worden. Misschien had ik mijn mening anders kunnen verwoorden, maar daar ga ik achteraf niet over klagen", geeft hij toe in HLN.

"Ik vind dat ik mijn sanctie als een man gedragen heb en de volle verantwoordelijkheid genomen heb. Achteraf bekeken heeft iedereen geleerd uit wat er toen gebeurd is. Ook Anderlecht. Kijk maar naar de huidige spelerskern. Ik weet dat meneer Van Holsbeeck graag wil dat ik ooit terugkom om voor de club te werken, maar daar wil ik nu nog geen uitspraken over doen. 'Polé, plolé', zoals ze hier in het Swahili zeggen: alles rustig aan vanaf nu, stapje per stapje."

Sinds ik niet meer voor hen speel, heeft Anderlecht geen titel meer gepakt

Vanden Borre heeft ook een boodschap voor de fans. "Ik heb donderdag met veel aandacht Anderlecht-Nicosia gevolgd. Je mag me nog 10.000 kilometer van Brussel brengen, ik zal altijd supporter blijven van paars-wit. Het wordt hoog tijd dat ze nog eens kampioen worden. Sinds ik niet meer voor hen speel, hebben ze geen titel meer gepakt hé."

"Hun investeringen mogen wel eens gaan lonen. Ook voor de fans. Anderlecht heeft goede supporters en die moet je koesteren. Ik heb altijd in dienst van de supporters gespeeld. Zij weten wat ze aan mij hebben en ik weet wat ik aan hen heb, zoiets blijft voor altijd."