Club Brugge zet trouwe aanhang zondag in de bloemetjes met groot feest: dit staat er te gebeuren tijdens #ThanksFans

Club Brugge sluit zondagnamiddag de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen STVV. Dat is echter niet alles, want die laatste wedstrijd staat volledig in het teken van de fans!

Club Brugge bestaat 125 jaar en wil zijn fans bedanken voor een schitterend jaar. Zondag zal volledig in het teken van #Thanks Fans Extra Large staan. Blauw-zwart pakt voor aanvang van de match tegen STVV zelfs uit met een heus festival.

Op parking Noord 1, net buiten het stadion, heeft Club Brugge een festivalterrein opgebouwd. Er staan twee podia en zondag zullen verschillende artiesten met een blauw-zwart tintje hun opwachting maken. Zo komen Dj Sven Ornelis, Flip Kowlier, Mother Jumps the Gun en Peter Van Der Heyden (ook als DJ) het beste van zichzelf geven. Tussendoor zorgt acteur Rik Verheye voor de sfeer.

Het programma:

11u30-12u: Mother Jumps the Gun

12u-12u30: DJ Sven Ornelis

12u30-12u45: DJ Sven Ornelis ft. DJ Peter Van Der Heyden

12u45-13u10: Dj Sven Ornelis ft. MC Rik Verheye

13u10-14u: Flip Kowlier

Goedkope pintjes, spelersbus passeert langs de menigte

Naast het festival, zorgt Club nog voor tal van andere zaken om er een spetterend feestje van te maken. Zo kan je zondag bijvoorbeeld bier en frisdrank kopen aan 1,25 euro, passeert de spelersbus langs het festival, mag een gelukkige fan mee de spelersbus, de kleedkamer én het gras op met de groep van Preud’home, zijn er unieke limited edition shirts te koop in de fanshop en zoveel meer. Op de site van Club Brugge kom je er álles over te weten.