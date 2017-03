In de kranten: "We misten onze sterkhouders, maar Anderlecht let toch nog maar beter op"

APOEL Nicosia verloor in eigen huis met het kleinste verschil van Anderlecht. En dus waren ze in de Cypriotische pers niet meteen helemaal tevreden. We gingen het even na.

In de Cypriotische kranten werd vooral de nadruk gelegd op het feit dat APOEL Nicosia zonder enkele van zijn sterkhouders - geblesseerd en geschorst - echt wel verzwakt was.

De Camargo kreeg zijn kans, maar werd onvoldoende goed aangespeeld. Dat Nuno Morais nu op zijn beurt geelgeschorst is, zal ook al niet helpen.

"Maar er is nog een goede kans voor APOEL, dat zijn vaste aanvaller volgende week terugkrijgt en daar gebruik kan van maken", klinkt het verder nog.