D-Day (2) voor Antwerp: Great Old moet de klus klaren op Schiervelde, maar Roeselare zint op revanche

Foto: © Photonews

Het is D-Day nummer twee voor Royal Antwerp FC. De oudste club van ons land trekt met een bonus van twee doelpunten (3-1) naar Schiervelde, waar het zich wil verzekeren van een terugkeer naar eerste klasse. KSV Roeselare daarentegen, zint op revanche.

Bij Roeselare voelden ze zich vorige week zondag nogal verongelijkt. De West-Vlamingen waren niet bepaald te spreken over enkele beslissingen van scheidsrechter Vermeiren. Zo vonden de spelers van Roeselare dat Antwerp een goedkope penalty kreeg en dat Owusu rood had moeten krijgen na een elleboogstoot aan het adres van Schmisser.

Die woede zette Arnauld Mercier en zijn troepen de voorbije dagen om in positieve energie om de terugmatch tegen The Great Old aan te vatten. De West-Vlamingen geloven er nog steeds in en hopen alsnog voor de ommekeer te zorgen én te promoveren.

Antwerp moet het afmaken

Over naar Antwerp dan. Dé ploeg in vorm, die afgelopen weekend nog wat extra vertrouwen tankte. Bij de oudste club van het land waren ze er de laatste jaren nooit zo dicht bij als deze keer. Wim De Decker en co blijven met twee woorden spreken, maar de drang om naar de Jupiler Pro League te promoveren is énorm groot.

Antwerp trekt met een bonus van twee doelpunten naar Schiervelde, maar doet er natuurlijk best aan om ook in West-Vlaanderen tot scoren te komen. De statistieken spreken in het voordeel van The Great Old: Antwerp won dit seizoen maar liefst vier keer van Roeselare, één keer verloren ze.

