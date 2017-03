Op dit uur mag het al wat meer zijn: daar zou je al eens een 6-1 voor maken als je bij zoiets kan thuiskomen ...

Foto: © Instagram

Sergi Roberto was deze week dé held der helden bij Barcelona. Hij scoorde de 6-1 en zorgde zo voor plaatsing voor zijn team tegenover PSG. En of hij er blij mee was ... Maar als je kan thuiskomen bij Coral Simanovich zou je voor minder glimlachen.

Coral Simanovich is een Israëlisch fotomodel en ondertussen toch al zowat drie jaar samen met Sergi Roberto. Ze spreek Hebreeuws, Engels én Catalaans en is dus van alle markten thuis.

