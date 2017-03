Lambrecht maakt duidelijk onderscheid: "Dat geldt enkel voor buitenlandse investeerders"

Roger Lambrecht zoekt nog steeds een overnemer voor Sporting Lokeren, maar het maakt duidelijk wel een verschil of het een binnen- of buitenlandse investeerder is. Want buitenlanders hoeven blijkbaar niet te hopen volledig zegsrecht te krijgen bij zijn club.

Roger Lambrecht is kieskeurig bij aan wie hij verkoopt. Of hij wil de macht nog wat in handen houden. "Die 51 procent geldt enkel voor buitenlandse geïnteresseerden. Je weet niet wat zulke Chinezen met je club van plan zijn: willen ze eigen spelers stallen of enkel kopen en verkopen? Mijn enige bekommernis is Sporting Lokeren in eerste klasse houden", zegt hij in S/V Magazine.

Een Belgische investeerder mag dan weer de hele inboedel hebben. "Als er een Belg de nodige centen op tafel wil leggen, sta ik met plezier de hele club af. Wat anderen met hun club doen, zoals Kortrijk of Roeselare, maakt mijn zaak niet. Hun situatie is misschien anders, ik zit niet te wachten op vijf frank."

Als het om serieuze zaken gaat of de kleine ploegskes moeten geraadpleegd worden, weten ze mij wel te vinden

"Ik vind het in ieder geval geen goede evolutie voor ons Belgisch voetbal om aan buitenlanders te verkopen. Samen met Roger Vanden Stock ben ik de laatste overgeblevene van de vroegere generatie. Ik ga nog amper naar de vergaderingen van de Pro League, ik heb er de energie en ambitie niet meer voor. Als het om serieuze zaken gaat of de kleine ploegskes moeten geraadpleegd worden, weten ze mij wel te vinden."