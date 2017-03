Iets voor een Belgische topclub? Deze 126-voudige international van Nederland mag/moet weg voor 4,5 miljoen euro

Zou een Belgische topclub in staat zijn om de hoofdvogel af te schieten en toptransfer te realiseren? We durven het te betwijfelen, maar zeg nooit 'nooit'. 126-voudig Nederlands international Wesley Sneijder mag/moet namelijk weg bij de Turkse topclub Galatasaray.

Volgens Turkse media is het duidelijk: Sneijder – die niet meteen beste maatjes is met trainer Igor Tudor – zou mogen beschikken bij Galatasaray. Volgens de laatste berichten zouden de Turken bereid zijn om hun spelmaker voor een bedrag van 4,5 miljoen euro te laten gaan.

Dat klinkt wellicht als muziek in de oren van enkele clubs die de inmiddels 32-jarige Sneijder nog steeds hoog hebben zitten. Door het lage transferbedrag is het niet uitgesloten dat Nederlandse en misschien zelfs Belgische clubs eens informeren bij de entourage van Sneijder. Al blijft het natuurlijk maar de vraag of de Nederlander het ziet zitten om een stap terug te zetten. En dan is er natuurlijk nog het loon van de middenvelder…