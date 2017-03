In vergelijking met vorig seizoen, ziet Preud'homme één groot voordeel voor Club Brugge

Nog één wedstrijd in de reguliere competitie, en dan trekken de play-offs zich opnieuw op gang. Club Brugge wil zichzelf maar wat graag opvolgen als Belgisch landskampioen. Eenvoudig wordt het niet, maar trainer Michel Preud'homme ziet één groot voordeel voor zijn ploeg.

“Het is de eerste keer in al die jaren dat ik mijn spelers na afloop van de reguliere competitie enkele dagen vrijaf kan geven. Dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze vrij en daarna begint onze voorbereiding op play-off 1. Die zal twee weken duren.”

“Ik denk dat wij dit seizoen de enige ploeg zijn die op stage kán gaan. Zulte Waregem en KV Oostende spelen de bekerfinale, terwijl twee andere Belgische ploegen nog Europese verplichtingen zullen hebben. En Mechelen en Charleroi gaan wellicht ook niet op stage.”

"Ik had toch liever de bekerfinale gespeeld" - Michel Preud'homme

Dat wil zeggen dat blauw-zwart zich – in tegenstelling tot enkele concurrenten – in optimale omstandigheden kan voorbereiden op de start van play-off 1. “Dat is een groot voordeel”, beseft ook Preud’homme. “Maar… Ik had toch liever de bekerfinale gespeeld, hoor.” (lacht)