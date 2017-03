Twee steunpilaren van Club Brugge moeten uitkijken voor vijfde gele kaart, Preud'homme weet al hoe hij het wil aanpakken

Club Brugge neemt het zondag op tegen STVV. Blauw-zwart wil de reguliere competitie afsluiten met een zege tegen de Limburgers. Twee spelers van Michel Preud'homme, Vormer en Vossen, moeten opletten: zij kunnen immers hun vijfde gele kaart van het seizoen pakken.

Geel betekent dat Vossen en/of Vormer de eerste wedstrijd in de play-offs missen. Iets wat ze bij Club Brugge liever niet zien gebeuren, aangezien beide heren steunpilaren zijn binnen het blauw-zwarte elftal.

“We houden rekening met het aantal gele kaarten van sommige spelers. Laat ons zeggen dat we dat in ons achterhoofd houden. Het belangrijkste is dat we zondag winnen van STVV. Dat primeert”, vertelde Michel Preud’homme erover op zijn wekelijkse persbabbel.

Beste elf

“Het is de bedoeling om de partij aan te vatten met de beste spelers. Bovendien heb ik op dit moment – door enkele blessures – minder mogelijkheden om wissels door te voeren.”