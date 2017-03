Dequevy richting wilde nacht: "Alle discotheken van Antwerpen, daarna al die van Brussel!"

Foto: © photonews

De dranktoevoer richting de Antwerpse kleedkamer liet even op zich wachten. Joeri Dequevy stond dan ook vlak voor zijn interview nog om een pintje te roepen. Ook hij was klaar om de nacht in te duiken.

Bij zijn ex-club liet Dequevy geen onuitwisbare indruk na, maar bij het vieren liet hij zich allerminst onbetuigd. "Heb je nog een pintje voor mij? Dit is super, hé. Oververdiend als je met 5-2 wint over twee matchen en als je 28 op 33 pakt ook."

Vanavond kwamen we niet meer in de problemen, vannacht misschien -Joeri Dequevy

Antwerp kwam niet meer in de problemen op Schiervelde. "Haha vanavond niet, maar vannacht kom ik misschien wel in de problemen. Wat ik vanavond ga doen? Eerst naar alle discotheken van Antwerpen."

Daarna is het nog niet gedaan. "Dan zondag zonder te slapen naar Brussel, daar ook alle discotheken en daarna opnieuw zonder te slapen terug naar Antwerpen. Hoe ik dat ga volhouden? Puur op adrenaline. Daarna wat slapen."