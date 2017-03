Gouden Schoen is ook loden last: "Als ik scoor, is het normaal, maar als ik dezelfde actie doe en ik scoor niet..."

Foto: © Photonews

José Izquierdo is geblesseerd en bij de fans van Club Brugge is dat genoeg om in paniek te schieten nu de play-offs eraan komen. De flankspeler geeft toe dat de druk op hem immens is geworden nadat hij de Gouden Schoen won.

Izquierdo heeft begrepen wat het met zich meebrengt om het kleinnood te winnen. "Mensen zien me niet meer als José Izquierdo, maar wel als de Gouden Schoen. Ik word elke dag gebombareerd met berichten", zegt hij in HLN.

Hij wordt veelal aangespoord om beter te presteren en gelukkig kon hij zijn laatste twee wedstrijden scoren. "Het probleem is dat als ik mijn actie perfect doe en scoor, iedereen dat normaal vindt omdat ik nu éénmaal de Gouden Schoen ben. Maar als ik dezelfde actie doe en ik scoor niet, dan mag dat niet nét omdat ik de Gouden Schoen ben."

"Als ik me daaraan zou beginnen storen, zou ik stapelgek worden. Ik probeer mijn focus te behouden en te vergeten dat ik de Gouden Schoen ben. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel dé manier voor mij."