Goed nieuws voor Westerlo: Kortrijk is gemotiveerd om het spel eerlijk te spelen

KV Kortrijk heeft niet veel klaar kunnen maken in zijn laatste thuiswedstrijd. Het verloor toen van Waasland-Beveren en dat willen ze goedmaken tegen Moeskroen. Goed nieuws dus voor Westerlo.

Als KV Kortrijk Moeskroen punten kan afhandig maken, is Westerlo immers gered. En de motivatie bij De Kerels zit goed. "Het wordt een belangrijke match voor hen, maar ook voor ons", aldus Van Lancker. "We willen iets rechtzetten tegenover onze supporters voor de vorige thuismatch. Het wordt een speciale wedstrijd waarin alles mogelijk is."

"Ontgoocheling moeten we nu achter ons laten en we moeten vertrouwen putten uit die tweede helft tegen Charleroi", voegde Hannes Van der Bruggen daar nog aan toe.