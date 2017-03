Lukaku verbreekt nogmaals records en is gedeeld topschutter

Foto: © photonews

Romelu Lukaku speelde opnieuw een puike wedstrijd voor Everton met een goal en een assist tegen West Brom. En dankzij die goal sneuvelden er weer enkele records voor Big Rom.

Het doelpunt van Romelu Lukaku tegen West Brom was zijn negentiende competitiedoelpunt, een persoonlijk record. En dan moet hij dit seizoen met Everton nog tien matchen spelen in de Premier League. Na deze wedstrijd staat Lukaku in de topschuttersstand gelijk met Harry Kane van Tottenham.

Ook binnen de club brak hij zaterdag een record. Voor het derde seizoen op rij scoorde hij twintig doelpunten voor Everton over alle competities. De vorige die dat kon, was Bob Latchford in de jaren '70.

19 - Romelu Lukaku has scored 19 Premier League goals this season, his best return in a single campaign. Power. — OptaJoe (@OptaJoe) 11 maart 2017