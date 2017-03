Maandag loting van de KDB Cup en panelgesprek met Van der Bruggen, Deschacht en Brusselmans

Foto: © photonews

Op maandag 13 maart is er de loting voor de tweede editie van de KDB Cup in Drongen. Na afloop volgt er een panelgeprek over jeugdvoetbal met bekende mensen uit de voetbalwereld.

Eerst is er de loting van de nieuwe editie van de Kevin De Bruyne Cup. Moderator Tom Boudeweel, bekend van VRT en Sporza, zal daarna een panelgesprek in goede banen leiden. De gasten zijn Hannes Van der Bruggen, die de vooraf aangekondigde Hein Vanhaezebrouck vervangt, Olivier Deschacht, Herman Brusselmans en Joric Vandendriessche (KBVB, Bondscoach U15).

Het toernooi zal doorgaan op de terreinen van KVE Drongen op 27 en 28 mei. De deelnemers zijn de U15 van Gent, Anderlecht, Genk, Club Brugge en buitenlandse topteams AZ, Barcelona, Marseille, Manchester City, Benfica, PSG, Arsenal en Chelsea.