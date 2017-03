Genk wou in januari wél een spits (uit België) aantrekken

Racing Genk kreeg heel wat kritiek van de eigen fans omdat het in januari geen vervanger aantrok voor de geblesseerde Karelis. Maar blijkbaar probeerden de Limburgers wel om er eentje bij te halen.

Genk had zijn oog laten vallen op Mamadou Sylla, de 22-jarige spits van Eupen. Die heeft het dit seizoen zeker niet slecht gedaan met elf goals en vijf assists, maar uiteindelijk ging de deal niet door.

Sylla doet het verhaal in LDH. "Ik had in januari voorstellen vanuit Rusland, China en Nederland op zak. China sprak me niet aan, want op mijn leeftijd is vooral het sportieve belangrijk. Maar vooral Genk deed een inspanning om me te halen. Uiteindelijk bleef ik en dat is geen ontgoocheling."